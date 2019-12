Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Naturpark hat nach neun Jahren Infozentrum in Neustadt bekommen

Was für ein Schatz, die Südharzer Natur! Wer die Dauerausstellung im neuen Infozentrum des Naturparks Südharz gesehen hat, dürfte daran keinen Zweifel haben. Mehr noch, es zieht einen vom Verwalterhaus am Gondelteich hinaus in die Wälder, in die Gipskarstlandschaft mit ihren Erdfällen, Bachschwinden, Höhlen. Hinaus an die Luft, die Neustadt ein besonderes Kurort-Prädikat einbrachte.

Nun habe Neustadt mit seinem Heilklima eine weitere Sehenswürdigkeit, freut sich Ortschaftsbürgermeister Dirk Erfurt (pl) über das neue Infozentrum und hofft auf noch mehr Gäste. Die Ausstellung sei ein weiteres „Puzzleteil“ für den Gesundheitstourismus in Neustadt, ein „großer Schritt“. Der größte freilich sei der Bau eines Kurmittelzentrums. 170.000 Euro hat die Konzeption und Einrichtung der Ausstellung gekostet. Das Geld kam von EU und Land und sei „gut investiert im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung“, lobt Thüringens Staatssekretär Olaf Möller (Grüne). Er erinnert aber auch daran, dass inzwischen neun Jahre seit Gründung des Naturparks vergangen sind. Vor sechs Jahren sei die Idee aufgekommen, dass die Naturparkverwaltung auch in den Naturpark gehört, blickt André Haas, der Eigentümer des Verwalterhauses, zurück. Die damalige Landrätin Birgit Keller (Linke) habe gut zugehört, dankt er ihr für die Unterstützung auf dem Weg dorthin. Knapp zwei Millionen Euro flossen letztlich in die Sanierung des einst fast abrissreifen Verwalterhauses. Das ist nun Sitz der Naturparkverwaltung wie auch einer Außenstelle der Stiftung Naturschutz Thüringen. Im Erdgeschoss sind zwei, insgesamt 90 Quadratmeter große Räume der zweisprachigen Ausstellung vorbehalten. Konzipiert haben diese der Naturpark-Mitarbeiter André Richter und André Haas, eine Leipziger Firma setzte die Ideen um. Zur Wissensvermittlung setzt diese auf alle Sinne: Besucher können eine „Prise Wiesenduft“ schnuppern, einen Film über die Kurhistorie Neustadts ansehen, Schubladen öffnen und Naturtherapien kennenlernen oder von Südharzern an Hörstationen erfahren, was ihre Zukunftsvisionen sind: Kathleen Hahnemann von der Harzunger Hofmeisterei ist dabei, die Neustädter Kräuterfrau Sigrun Grahl, die Harzunger Ziegenhalterin Doris Scharfe. Übergroße Buchenblätter lassen sich aufklappen und geben dann preis, wie Bäume atmen oder woher der Waldduft rührt. Ein „Buch der Steine“ wurde erstellt, ebenso ein Südharzer Arten-Memo. Eine Karstmurmelbahn zeigt vereinfacht, wie das Wasser durch Ausspülen die typischen Formen der Gipskarstlandschaft hervorbringt. Der Mediziner André Haas lässt sich in der Schau zitieren mit den Worten „Gehen Sie täglich in den Wald, dann wird es Ihnen bald besser gehen.“ Zusammengestellt hat er eine „Kurapotheke“ voller Flaschen, deren Aufschriften innehalten lassen: Humor, Zeit, Liebe, Schlaf, Natur, Singen, Regen, Gemeinschaft ist darauf zu lesen. Auch eine Gesundheitswaage hat er kreiert, auf dass jeder die Balance finde mithilfe der Anspannungs-, Arbeits-, Ruhe- und Freizeitklötzchen. „Harz erfrischend“ heißt die Ausstellung, deren Botschaft André Haas in einem Satz zusammenfasst: „Mensch und Natur gehören zusammen.“ Dann bittet er auf den Balkon, der „Achtsamkeitsstation“. Die Ausstellung ist außer Samstag täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet, nicht aber an Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember.