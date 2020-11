Nordhausen. In Nohra und Petersdorf müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen.

Eine Fußgängerampel entsteht derzeit an der Landesstraße zwischen Wolkramshausen und Nohra in Höhe Hünstein. Auch Radfahrer dürften davon profitieren, wechselt doch an dieser Stelle der Radweg die Straßenseite, erklärt Bürgermeister Uwe Wenkel (parteilos). Noch bis 27. November müssen Autofahrer deshalb mit Verkehrsbehinderungen rechnen, heißt es aus der Kreisverwaltung.