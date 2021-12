Neue Bänke für den Kindergarten „Hohensteiner Burgspatzen“

Klettenberg. Die Spende war eine Überraschung. Wie es trotz Corona im Kindergarten schön sein kann, lesen Sie hier.

Das war eine riesige Überraschung für die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens „Hohensteiner Burgspatzen“ in Klettenberg. „Plötzlich stand Familie Wenzel vor der Tür und übergab uns wunderschöne neue Holzbänke für unseren Garten“, berichtet Kindergarten-Leiterin Ines Heyn. Die alten Bänke mussten witterungsbedingt leider entsorgt werden. „Nun sieht es in unserem Garten wieder gemütlich aus, und es wird wohl das eine oder andere Picknick im nächsten Jahr dort stattfinden können. Ganz herzlichen Dank nochmals an Familie Wenzel an dieser Stelle“, so Heyn weiter.

Das Adventsbasteln mit den Eltern musste auch in diesem Jahr, genau wie Martini, abgesagt werden. „Trotzdem fanden wir einen Weg, weihnachtliche Gestecke zu basteln, sammelten Bastelmaterial und legten mit den Kindern los“, sagt die Leiterin. Einige Eltern bastelten zu Hause und brachten ihre Werke mit. Auch die ehemalige technische Kraft Petra Atzler war mit großem Eifer zu Hause dabei und hat riesigen Anteil an den Einnahmen, die beim Verkauf dieser Sachen zustande kamen. „Mit dem Erlös können wir unseren Kindern wieder Wünsche erfüllen und deren Augen zum Leuchten bringen. Vielen Dank an alle fleißigen Helfer“, so Heyn weiter.

Und was wäre die vorweihnachtliche Zeit ohne das Plätzchen backen? Mit Musik und vielen Ausstechformen verwandelte sich der Kindergarten in die Weihnachtsbäckerei und es entstand so manche Leckerei. „Die wollen wir uns schmecken lassen, verschenken und natürlich mit einem Glas Milch den Weihnachtswichteln, dem Nikolaus und dem Weihnachtsmann hinstellen, in der Hoffnung, dass es Geschenke gibt. Wir wünschen allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit“, sagt Heyn.