Neue E-Car-Sharing-Station in Neustadt

Ortschaftsbürgermeister Dirk Erfurt und Mobeno-Geschäftsführer Eric Benkenstein nahmen am Freitag die neue E-Car-Sharing-Station am Kirchplatz in Neustadt in Betrieb. Ab sofort steht Bürgern und Touristen hier ein elektrischer Pkw vom Typ Smart For-two zur Verfügung, der minutenweise per App gebucht werden kann. Eine Elektro-Lade-Säule wurde bereits vorab durch das Unternehmen Mobeno an der Parkplatzfläche installiert. Die Anmeldung für die Fahrzeugnutzung erfolgt digital über die Webseite von Mobeno sowie zu den Geschäftszeiten in der Neustadt-Information in der Burgstraße oder direkt bei Mobeno in Nordhausen.