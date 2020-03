Neue Post in Nordhausen wird saniert

Dem Hauptpostamt am Nordhäuser Lutherplatz winkt eine Frischzellenkur. Das hat jetzt Objektinhaber und Investor Axel Heck angekündigt.

Wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, möchte er die Fassade sanieren und malern lassen. Zudem, so Heck, sei eine Erneuerung des Sonnenschutzes vorgesehen.

300.000 Euro will der Immobilienentwickler investieren. Geplanter Start für die Arbeiten ist nach aktueller Schätzung im Mai. Für Heck wäre es der zwingende nächste Schritt an dem Gebäude, in dem unter anderem Museumsdepot und eine Postbank untergebracht sind: Zwischen 2014 und 2017 hatte er bereits mit der Alten Post eines von Nordhausens schönsten Gebäuden saniert. Trotz des überaus guten Zustandes stand der 1872 erbaute Komplex etliche Jahre leer, bis der Investor dort Wohnungen bauen ließ.

Zuletzt hatte Heck allerdings eher mit der Umgestaltung des ehemaligen Hotels Handelshof zum Fürstenhof, einem Stadthotel im Stil der Goldenen Zwanziger, für Aufsehen gesorgt.