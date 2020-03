Nordhausen. Vodafone hat eine neue LTE-Station in Nordhausen in Betrieb genommen.

Neue Station für Mobilfunk in Nordhausen

Eine LTE-Station habe Vodafone in Nordhausen in Betrieb genommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit versorge der Anbieter in seinem Mobilfunknetz weitere 5000 Einwohner und Gäste im Kreis Nordhausen mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE.

Mit der neuen Station habe Vodafone zugleich das weitere LTE-Ausbauprogramm für den Landkreis gestartet. LTE ermögliche, betonte das Unternehmen, „Handygespräche in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs“. Vodafone betreibe im Kreis Nordhausen 28 Mobilfunkstandorte.