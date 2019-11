Nordhausen Verband stellt diese am 14. November vor

Neue Strategie für Tourismus

„Der Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser hat in den vergangenen Monaten gemeinsam mit der Agentur Tourismuszukunft eine neue Tourismusstrategie für die Region erarbeitet“, sagt Verbandsgeschäftsführerin Jessica Piper. In mehreren Beratungen wurden so die Schwerpunkte für die Region diskutiert.

Ziel der Tourismusstrategie sei es, sowohl die Anforderungen an die Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur als auch an das Marketing zu schärfen. Das Wirtschaftsministerium fördert die neue touristische Konzeption für die Region.

Zur Vorstellung der Ergebnisse lädt die Agentur Tourismuszukunft am Donnerstag, 14. November, um 17 Uhr in den Ratssaal des Nordhäuser Bürgerhauses ein. „Touristiker und Interessierte aus der Region sind herzlich dazu eingeladen“, sagt Jessica Piper.