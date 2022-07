Neue Unplugged-Konzertreihe im Nordhäuser Jugendclubhaus

Nordhausen. Diesen Freitag gastieren „The Scruffy Mutts“.

Das Jugendclubhaus startet mit einem neuen Open-Air-Format in den Sommer. Eine Unplugged-Konzert-Reihe startet Freitag, dem 8. Juli im Hof mit einem Auftritt des Duos The Scruffy Mutts: Kevin Pojtinger (Dudelsack, Whistle, Akkordeon) und Ralf Kirchner (Gitarre, Bass, Percussion) spielen Rammstein, In Extremo, Metallica, Scooter, Franz Schubert und vieles mehr.

Am 26. August folgt die Nordhäuser Band Die Stubenhocker: Jens Schilling, Jens Wackerhagen und Holger Cieslar bieten ein vielfältiges Programm aus deutscher und englischsprachiger Rock- und Popmusik, vom Oldie bis zum aktuellen Hit. Kalte Getränke sowie Heißes vom Grill stehen ab 18 Uhr im Biergarten bereit. Das jeweils zweistündige Konzert beginnt 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Haus statt, teilte Jugendclubhaus-Leiter Christoph Rode mit. Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten können an der Abendkasse, im Vorverkauf bei MOS Fashion Lounge in der Rautenstraße 12 oder online bei Tix for Gigs erworben werden.