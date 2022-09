Neuer Professor an Nordhäuser Hochschule ernannt

Nordhausen. Jan Andre Millemann wird als Professor im Fachbereich Marketing und Digitalisierung arbeiten.

Seit dem 1. September kann sich der Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Hochschule Nordhausen über Verstärkung freuen: Jan Andre Millemann wurde jetzt von Hochschulpräsident Jörg Wagner zum Professor für Marketing und Digitalisierung ernannt.

Millemann begann seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Den Grundstein für seine akademische Karriere legte er 2011 mit seinem Bachelorabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen. 2019 promovierte er an der Universität des Saarlandes. In seiner Dissertation untersuchte er die Ablehnung von innovativen Produkten und Dienstleistungen.

Der frisch ernannte Professor verfügt über mehrjährige Erfahrungen in der Lehre. Zuletzt lehrte er über drei Jahre als Assistenzprofessor für Marketing und Innovation an der TU Eindhoven. „Ich freue mich darauf, die neuen Kollegen und Studenten der Hochschule kennenzulernen. Mit Blick auf die kommende Zeit bin ich sehr motiviert, die Kompetenzen der Digitalisierung in der Region in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und dem Sozialwesen auszubauen“, so Millemann.