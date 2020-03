Professorin Cordula Borbe (rechts) und ihre Assistentin Kathleen Hahnemann planen an der Nordhäuser Hochschule den Masterstudiengang „Gedenkstättenarbeit und Menschenrechtsbildung in sozialen Berufen“.

Neuer Studiengang zur Gedenkstättenarbeit in Nordhausen

Zum Wintersemester 2020 soll ein Masterstudiengang an der Nordhäuser Hochschule an den Start gehen, der in Deutschland völlig neu ist. „Trotz der Etablierung der Gedenkstätten fehlte bislang eine strukturierte akademische Ausbildungsmöglichkeit“, sagt Cordula Borbe, Professorin für Soziale Arbeit an der hiesigen Hochschule.

Universitäre Weiterbildung für Berufstätige Mit dem Masterstudiengang „Gedenkstättenarbeit und Menschenrechtsbildung in Sozialen Berufen“ schaffe die Hochschule ein „wissenschaftlich fundiertes und anwendungsorientiertes Studienangebot für Multiplikatoren in der Gedenkstättenarbeit und verwandten Feldern der menschenrechtsorientierten Vermittlungsarbeit“, so Borbe. Eine einjährige Berufserfahrung in sozialen Berufen ist Voraussetzung zur Zulassung. „Die Lehrzeiten finden überwiegend an Wochenenden statt, denn der Studiengang ist zur Weiterbildung für Berufstätige gedacht“, erklärt Kulturwissenschaftlerin Kathleen Hahnemann, die den neuen Studiengang zusammen mit Borbe und dem ehemaligen Dora-Gedenkstättenleiter Stefan Hördler entwickelt hat. Geschichtswissenschaftliche Inhalte mit sozialer Arbeit verbinden Neben der Präsenzlehre sollen 50 Prozent der Inhalte über Onlineformate vermittelt werden. Das Studium ist auf sechs Semester angelegt. „Wir wollen über die reine Gedenkstättenpädagogik hinausdenken“, betont Borbe. Die Teilnehmer sollen eigene Ideen entwickeln, wie die Arbeit umzusetzen ist. Und es sollen neue Wege im Umgang mit digitalen Formaten gefunden werden. „Die Gedenkstättenarbeit erfordert einen interdisziplinären Zugang. Der Masterstudiengang verbindet daher geschichtswissenschaftliche Inhalte, wie die Nazizeit und DDR-Vergangenheit, mit Kernelementen der Sozialen Arbeit“, so Borbe. Dabei befinde sich die Gedenkstättenarbeit im Wandel. Bald seien die letzten Zeitzeugen gestorben. Das habe bereits zu neuen Vermittlungsformen geführt. Und nicht zuletzt werden die Gedenkstätten mit einem Erstarken rechtspopulistischer Strömungen konfrontiert.