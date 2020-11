Neues Bauwerk für Nordhäuser Blasiikirchplatz

Bis September stand der Klimapavillon in Gera.

Über die Zukunft des Blasii-Kirchplatzes wurde schon oft diskutiert. Nun ist klar: Vor einer endgültigen Bebauung wird es eine Zwischennutzung geben: Der Klimapavillon soll hier im April nächsten Jahres eröffnet werden und bis Ende September Veranstaltungsort des Thüringer Umweltministeriums sein.

Wie Nordhausens Klimaschutzmanager Johannes Göttling am Montagabend im Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrats informierte, werden deshalb temporär mehr als zwei Dutzend Parkplätze zwischen Märchenbrunnen und St. Blasii wegfallen. Ausweichen müssen Autofahrer auf die Wallrothstraße oder die Tierfgarage der Marktpassage.

Der Blasiikirchplatz sei zentral gelegen und gut erreichbar, auch habe der Standort mit einer „hohen Sichtbarkeit in Stadtraum“ überzeugt, so Göttling. Die Nähe zu einer öffentlichen Toilette und die Zufahrtsmöglichkeit für einen Mobilkran hätten ebenso für den Platz zwischen Pferdemarkt, Kranich- und Barfüßerstraße gesprochen. Zur Diskussion standen zuletzt auch der Petersberg und die Straßenbahn-Wendeschleife in der Parkallee.

Südlich der Blasiikirche soll für den Klimapavillon Platz sein. Foto: Kristin Müller

Als im September Hochschul-Vizepräsident Viktor Wesselak den symbolischen Schlüssel vom Geraer Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) übernahm, ging man noch davon aus, dass der Klimapavillon vor der Hochschul-Bibliothek Platz findet. Nur stellte sich zwischenzeitlich heraus, dass er dann im Lichtraumprofil von Bäumen gestanden hätte, auch hätte es dort statische Probleme der Terrassenanlagen gegeben, erklärt Göttling.

Er stellte in Aussicht, dass der Klimapavillon nun auch beim nächsten Altstadtfest mitgenutzt werden kann. Seit 2017 stand der Pavillon schon in Apolda, Jena, Weimar und Gera. „Gemeinsam mit der Hochschule wollen wir als Stadt im Klima-Pavillon mit den Bürgern zu zentralen Herausforderungen unserer Zeit ins Gespräch kommen“, betonte Oberbürgermeister Buchmann (pl) schon im Juli 2019 mit Blick auf die Themen Klimaschutz, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.