Ausbilder Steffen Tiller demonstriert die Funktion der 5-Achsen-Universal-Fräsmaschine DMU 50 zur Einweihung des neuen CNC-Ausbildungszentrums in Nordhausen.

Nordhausen. Mit einer Investition in Höhe von 445.000 Euro soll die Facharbeiterausbildung in der Region gestärkt werden.

Neues CNC-Ausbildungskabinett am Berufsbildungszentrum in Nordhausen eröffnet

Der Aufbruch in eine neue technische Ära wurde am Dienstag im Nordhäuser Berufsbildungszentrum (BBZ) vollzogen. Denn dort wurde ein hochmodernes CNC-Kabinett mit 13 Computerarbeitsplätzen und zwei neuen Maschinen im benachbarten Maschinenraum offiziell in Betrieb genommen. „Unser Ziel ist es, Bedingungen zu bieten, die auf dem aktuellsten Stand der Technik sind“, sagte BBZ-Geschäftsführer Olaf Salomon. Dabei solle die gesamte Bandbreite des derzeit technisch Möglichen abgebildet werden.