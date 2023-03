Neues Geschäft in Nordhäuser Kranichstraße

SWG-Mitarbeiterin Sarah Krug (links) begrüßte Heinke Hatzky in den neuen Geschäftsräumen in der Kranichstraße.

Nordhausen. Heinke Hatzky blickt auf ein Super-Geschäftsjahr zurück: Nach Corona kauften die Nordhäuser so viele Koffer bei ihm wie lange nicht mehr. Nun musste der Inhaber eines Lederwarenhandels am Bahnhof selbst die Koffer packen.

Von der Ausweishülle bis zum Kofferset: Das Geschäft „Lederwaren Hohnstein“ von Heinke Hatzky gilt als das Taschengeschäft in Nordhausen. Viele Jahre war es am Nordhäuser Bahnhof zu finden, seit Monatsbeginn ist Kranichstraße 25 die neue Adresse. Dort hat Heinke Hatzky sein Geschäft in dem rund 140 Quadratmeter großen Geschäft der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) eröffnet.

„Im April kommt die neue Werbung an die Fenster“, blickt der 54-jährige Nordhäuser voraus. Aus „Lederwaren Hohnstein“ wird „Lederwaren Hatzky“. Sarah Krug, Vize-Chefin der SWG-Wohnungswirtschaft, freut sich über den neuen Mieter: „Wir haben für unsere Gewerbeimmobilien momentan viele Anfragen von Versicherungen oder Imbissbetreibern. Aber für die Innenstadt ist ein guter Mix wichtig.“

Seit Anfang der 1990er-Jahre war der Lederwarenladen am Bahnhof zu finden. Seit 2019 ist Heinke Hatzky Geschäftsinhaber. Da die Deutsche Bahn, der die Geschäftsimmobilie dort gehört, Ende 2024 das gesamte Areal samt Laden verkaufen will, hat sich Hatzky nach einem neuen Domizil umgesehen.

Eine Kundin habe ihn auf das Ladengeschäft gegenüber der Marktpassage aufmerksam gemacht. „Hier sind so viel mehr Menschen unterwegs als unten am Bahnhof. Ich habe eine große Stammkundschaft. Viele sind älter. Ich würde mich freuen, wenn ich meinen Kundenstamm an meinem neuen Standort weiter ausbauen kann“, so Hatzky. Er hat dementsprechend sein Sortiment erweitert. Auch, weil er jetzt eine viel größere Präsentationsfläche hat.

2022 sei sein bestes Jahr gewesen. „Ich habe so viele Koffer und Reisetaschen verkauft wie noch nie“, erzählt der Geschäftsmann, wie er das Ende der Corona-Maßnahmen auf dem Reisemarkt gespürt hat.