Neues Logistikzentrum nimmt Montag Betrieb auf

Die einstige Brachfläche am Nordhäuser Darrweg ist verschwunden. Dort, wo früher ein Wohngebiet seinen Platz hatte, steht nun das neue Logistikzentrum der Firma HS-C. Hempelmann KG. Ab Montag werden von hier aus die ersten Lkw losrollen und die Kunden mit den Waren beliefern, erläutert Dmitri Weiz, Betriebsleiter des Standortes. Er wurde bei dem Unternehmen mit Hauptsitz in Hildesheim ausgebildet und nun für diese Funktion in der Rolandstadt ausgewählt.

Vor Betriebsbeginn haben am Donnerstag zunächst geladene Gäste, darunter viele Kunden der auf Sanitär- und Heizungsartikel, Klima- und Lüftungsgeräte, Elektro- und Dachtechnik spezialisierten Firma, die Gelegenheit, sich in der Halle umzusehen.

Neben Dmitri Weiz gehören künftig noch zwei weitere Mitarbeiter aus Hildesheim zur Belegschaft des Logistikzentrums. „Das restliche Personal, das wir eingestellt haben, stammt aus der Region“, sagt Udo Gerdes, Betriebsleiter des Standortes in Hildesheim. Das Logistikzentrum ist damit der Arbeitsplatz von insgesamt 25 Mitarbeitern, darunter Lkw-Fahrer und Lagerarbeiter. Die Entscheidung, dieses in Nordhausen zu bauen, sei vor allem aus einem wichtigen Grund gefallen, so Udo Gerdes weiter. „Wir wollen näher bei unseren Kunden sein. Von Nordhausen aus erreichen wir schneller das Eichsfeld, Duderstadt oder Göttingen“, meint er.

Im Wareneingangsbereichgibt es eine Fußbodenheizung

Anfang 2019 fiel der Startschuss für das Bauvorhaben am Darrweg, das bis auf ein paar witterungsbedingte Verzögerungen gut vorankam. Endes letzten Jahres wurde das 9500 Quadratmeter große Logistikzentrum fertiggestellt. Wie viel insgesamt investiert wurde, will Udo Gerdes nicht verraten.

In den Regalen der neun Meter hohen Halle lagern jetzt 10.000 Artikel. Nur ein kleiner Teil liegt in den Regalen, die per Schubmaststapler einsortiert und herausgenommen werden. „Das Herzstück des Logistikzentrums ist die Kleinteilanlage“, erklärt Dmitri Weiz den interessierten Gästen bei einem Rundgang durch die Halle. Diese besteht aus mehreren langen Regalreihen, in denen kleine Boxen stehen, die Kleinbauteile enthalten. Von dort aus geht es weiter in den Wareneingangsbereich, wo der Betriebsleiter vor allem auf einen Vorteil für die Mitarbeiter aufmerksam macht: „Wir haben hier Fußbodenheizung.“ Zudem ermutigt er die Teilnehmer, einen Blick durch die Rolltore an der einen Wand hinaus zu werfen. „Das Logistikzentrum kann in diesem Bereich noch um zwei Anbauten erweitert werden. Das wäre dann noch einmal eine Fläche von 4000 Quadratmetern“, sagt er.

Liam-Alexander Ahr aus Werther lauscht fasziniert den Ausführungen. „Ich habe den Baufortschritt immer verfolgt. Die Halle ist echt riesig geworden“, staunt der Neunjährige, der mit seiner Stiefmutter Anja und seinem Vater Jens Ahr der Einladung des Unternehmens gefolgt ist. „Es ist gut, dass das Logistikzentrum hier gebaut wurde, weil auch Arbeitsplätze entstanden sind“, meint Anja Ahr, deren Mann ein Heizungs- und Sanitärbetrieb in Werther betreibt und Kunde der Firma Hempelmann ist. Auch Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) begrüßt die Investition und freut sich, dass die Brachfläche gut genutzt wurde.