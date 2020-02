Niedersachswerfen: Wenn Kinder Politik machen

Die Erwachsenen haben den jungen Leuten den Weg zur politischen Beteiligung geebnet: Schon 2015 entschied sich der Kreistag, ein Südharzer Kinder- und Jugendparlament einzurichten. Allein, es fehlen jene, die tatsächlich mittun: Von den 34 Sitzen sind 20 nicht besetzt. Dabei könnte sich jeder der Zehn- bis 18-Jährigen im Landkreis einbringen.

Ohne Führerschein, weiß Sabine Reich, ist der Weg in die Kreisstadt von den Dörfern und kleineren Städten mitunter sehr zeitaufwendig, zu zeitaufwendig. Doch nicht nur das Mobilitätsproblem sieht die für Kindergärten und Jugendpflege zuständige Fachgebietsleiterin im Jugendamt als Grund für die fehlenden Jungparlamentarier: „Haben die jungen Leute erst einmal ein bestimmtes Alter erreicht, haben sie viele andere Interessen, sind sie eingebunden in Sportvereine oder die Musikschule. Demokratie- und politische Bildung müssen schon viel früher beginnen“, ist Sabine Reich überzeugt.

Nicht erst Zehnjährige, sondern schon Zweit-, Dritt- und Viertklässler mit ihren sieben bis neun Jahren will sie für Politik gewinnen. Dafür also, sich einzubringen mit seinen Ideen und daran zu arbeiten, dass diese auch umgesetzt werden.

Ideen für einen besseren Ort oder eine bessere Welt

Zu Schuljahresbeginn hat sie mit zwei Kollegen deshalb ein Modellprojekt ins Leben gerufen, das sich längst als „Mitmachbande“ einen guten Namen gemacht hat und schon nächstes Schuljahr an allen Südharzer Grundschulen Nachahmer finden soll.

Ein knappes Dutzend Schüler der Niedersachswerfer Heinz-Sielmann-Grundschule trifft sich einmal pro Woche für eineinhalb Stunden. Gemeinsam spielen sie, entwickeln aber eben auch Ideen für einen besseren Ort oder eine bessere Welt – ganz so, wie es Politiker letztlich auch tun.

Hinter der Bande liegt nun schon eine Müllsammelaktion auf einem Spielplatz im Ort, vor ihr ein Besuch bei Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU). In einem Brief hatten sie ihn schon gebeten, dass mehr bienenfreundliche Blumen gepflanzt werden, Klante sprach daraufhin eine Einladung aus. Die Truppe hat sich längst gefunden, hat sich selbst ihren Namen ausgedacht, gemeinsam mit einem Grafiker ein Logo entwickelt und damit T-Shirts bedruckt.

Beim Schulgeburtstag hat sich die Mitmachbande vorgestellt und durch Umfragen das Meinungsbild in der Schule zur Notwendigkeit von mehr Fahrradständern und Mülleimern oder zur Anschaffung eines Trampolins ermittelt. Spielerisch werden demokratische Prozesse erlernt, erfahren die Kinder, dass sie durch ihr Handeln selbst etwas bewirken können. „Sie sehen, dass sie etwas ändern können, die Kinder sind eben für vieles nicht zu klein“, meint Annett Raabe, Lehrerin in Niedersachswerfen.

Es braucht Personal, das die Kinder motiviert

„Ich hätte nie gedacht, wie intensiv die Kinder nachdenken, wie schnell sie Dinge auch ohne Plan oder Konzept umsetzen“, ist Sabine Reich fasziniert. Das sehr spaß- und spielorientierte Angebot würde sie gern in allen Grundschulen des Landkreises sehen.

Doch dafür brauche es Personal, das die Kinder motiviert, Anregungen und Impulse gibt. Reich hat die Hortner im Blick, hofft, sie dafür gewinnen zu können. „Das Freiwilligkeitsprinzip ist natürlich ein Gelingensfaktor.“

Die Niedersachswerfer „Mitmachbande“ verfügte im ersten Schulhalbjahr über ein Budget in Höhe von 300 Euro. Dass das Geld für die Sachkosten auch für ähnliche Projekte an anderen Schulen aufgebracht werden kann, steht für Sabine Reich außer Zweifel. Sie erinnert an das Schulbudget: Für jeden Schüler stellt das Land pro Jahr 30 Euro bereit.