Niedersachswerfer Kindergarten wird vergrößert

Die Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Niedersachswerfen erhält einen Anbau. Das haben die Gemeinderäte von Harztor in ihrer Sitzung am Mittwochabend beschlossen. „Das ist die günstigste und beste Alternative, um die Kapazität zu erweitern“, betonte Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU).

Geplant sei, neben den bereits bestehenden Anbau ein weiteres Gebäude zu setzen, in dem die Kinder untergebracht werden können. Der Bürgermeister führte weiter aus, dass jedoch anders als bei den letzten Bauarbeiten die Belastung für die Kinder nicht so groß ist, da bei diesem Vorhaben nicht in die alte Bausubstanz eingegriffen werden muss. Die Parkplätze im Innenhof bleiben erhalten. Die Finanzierung für das Vorhaben ist ebenfalls schon geklärt. So könnten für das Vorhaben Fördermittel aus der Dorferneuerung in Anspruch genommen werden. Die Befürchtung einiger Räte, dass zugunsten des Anbaus ein anderes Projekt aus dem Förderprogramm gestrichen werden muss, besteht nicht. „Wir müssen dafür kein anderes Vorhaben herausnehmen“, machte der Bürgermeister deutlich.

Container eigneten sich nicht für Kinder

Fertiggestellt werden soll der Bau zu Beginn des neuen Kindergartenhalbjahres. Der Bürgermeister versicherte den Räten, dass neben dem Elternbeirat, mit dem er sich am Donnerstag trifft, auch das Personal der Einrichtung von Anfang an über das Projekt informiert wird.

Schon vor zwei Jahren suchte die Gemeinde Harztor eine Lösung für das Kapazitätsproblem im „Wirbelwind“. So wurde versucht, in der Regelschule von Niedersachswerfen eine Etage auszubauen, die vom Kindergarten genutzt werden kann. Da dies nicht klappte, wurde das Aufstellen von Containern favorisiert und dafür Angebote eingeholt. „Die bewegten sich preislich zwischen 400.000 bis 450.000 Euro“, erläuterte Stephan Klante. Dann jedoch habe sich gezeigt, dass diese Container nicht tauglich waren. Als Kritikpunkte nannte er die Sanitäreinrichtungen, den Boden oder die Heizung. Die Idee mit dem weiteren Anbau entstand im Bauausschuss.