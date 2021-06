Noch fünf Testzentren im Landkreis Nordhausen ab 21. Juni

Nordhausen. Das Corona-Testangebot wird wegen niedriger Inzidenz im Landkreis Nordhausen reduziert.

Ab Montag, 21. Juni, bleiben noch fünf Testzentren im Landkreis Nordhausen geöffnet, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Teststation Nordhausen-Zorgestraße öffnet von Montag bis Freitag, 7.30 bis 14 Uhr, sowie Samstag von 7.30 bis 11.30 Uhr. In der Teststation sind vorherige Terminvereinbarungen erforderlich, telefonisch unter 03631 / 911-9201 oder online. Bis Ende Juni gibt es außerdem ohne Voranmeldung sonntags jeweils von 13 bis 16 Uhr ein Testangebot für Schüler und Studenten, insbesondere Prüflinge. Das Angebot gilt auch für die Öffentlichkeit.

Die Teststation Ilfeld öffnet am Freitag von 9 bis 12 Uhr, das Testzentrum Ellrich öffnet noch bis Ende Juni immer montags, mittwochs, freitags und samstags von 8 bis 14 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 17 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten sind Termine nach vorheriger Anmeldung möglich, Telefon 0160 96316757 oder E-Mail info@emergency-medical-service.de. Ab Juli sind Termine nur noch nach vorheriger Anmeldung möglich. Das Testzentrum in Sollstedt öffnet Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und sowie weitere Termine nach Voranmeldung, Telefon 0179 4399004. Auch die Teststation in Günzerode bietet Tests nach vorheriger Terminvereinbarung unter 036335 / 290910 an.