Nordhäuser Altstadtfest doch abgesagt

Nordhausen. Warum die 26. Auflage des Traditionsfestes weiter auf sich warten lässt.

Das für den 13. bis 15 August geplante Nordhäuser Altstadtfest ist abgesagt. Zu dieser Erkenntnis kam Veranstalter Sven-Bolko Heck bei seinem jüngsten Wochenendbesuch in der Rolandstadt. „Uns holte schnell die neue Realität ein. Wir müssen leider einsehen, dass aktuell eine Umsetzung des Altstadtfestes mit den coronabedingten Auflagen nicht möglich ist“, so Heck, der außerdem Baustellen, Umleitungen und den Wegfall des Blasii-Kirchplatzes, auf dem noch bis September der Klima-Pavillon des Thüringer Umweltministeriums gastiert, als Grund nennt. Alternativ sei zwar der Rathausplatz im Gespräch gewesen, ebenso wie der Platz an der Spendekirchhof-Halle, doch mache es all das unmöglich, genügend Fläche für die Anzahl der Besucher zu gewinnen. Schweren Herzens nimmt Sven-Bolko Heck daher im zweiten Jahr in Folge Abstand vom Altstadtfest. „Wir danken allen, die mit uns gehofft haben, und uns ihre Hilfe zugesagt haben“, erklärte Heck am Montagnachmittag.

Voller Tatendrang und mit großer Freude berichtete Heck noch vergangene Woche von der Planung des Altstadtfestes, da die Inzidenzwerte stabil niedrig waren. Selbst Kontakte zu Bands hatte Heck schon geknüpft, wollte bis nächste Woche das Programm mit fünf Bühnen auf die Beine stellen.