Nordhäuser Architekten planen neues Vier-Sterne-Hotel in Stolberg

Der Südharz ist um einen „weiteren Stein Stein im touristischen Mosaik“ reicher. Derart lobend äußerte sich jetzt mit Niels Neu der Vorsitzende im Nordthüringer Unternehmerverband (NUV) über ein Projekt in Stolberg, das er mit anderen NUV-Mitgliedern besucht durfte: Über dem Thyratal gelegen, hat Clemens Ritter von Kempski, Geschäftsführer und Eigentümer der Ritter von Kempski Privathotels, sein umgebautes und saniertes Romantik-Hotel „Freiwerk“ eröffnet.

Vor Ort, auf der Terrasse, informierte der Inhaber über den Umbau: „Bis Mitte Juli 2020 wurde das 1884 erbaute Fachwerkensemble innerhalb von 15 Monaten aufwändig ausgebaut.“ Nun präsentierte sich das Hotel mit 31 Zimmern und Suiten in der historischen Villa, im Kutscherhaus und im modernen Anbau „FreiBlick“ in einem neuen Glanz. „Es war uns ein Anliegen, das geschichtsträchtige Haus in einen individuellen und stilvollen Rückzugsort für Erholungssuchende zu verwandeln”, so Ritter von Kempski. Geleitet wird das neue Vier-Sterne-Haus fortan von Hotelmanagerin Angelina Meixner.

Die Bauplanungen lagen übrigens ebenfalls in Südharzer Hand: Immerhin zeichnete das Nordhäuser Architekturbüro Klima für die architektonische Umsetzung verantwortlich. „Entwickelt wurde eine reizvolle Kombination aus historischem Hauptgebäude und modernen, in den Berg gebauten Zimmern, zeitgenössischem Design und denkmalgeschützter Architektur“, schwärmt der NUV in einer Pressemitteilung über das Resultat, an dem noch weitere Mitgliedsunternehmen des Verbandes involviert gewesen seien. NUV-Chef Neu lobte den Mut von Kempskis gerade in Corona-Zeiten, in das Gastgewerbe zu investieren. Er mahnte aber ebenfalls an, „dass es in der Südharz-Region noch mehr Kraft und Anstrengung bedarf, um Gäste in unsere landschaftlich schöne Heimat zu locken“.