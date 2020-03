Nordhäuser Durchhaltevideo motiviert Viertelmillion Menschen

Elf Jahre betreibt Marco Oberbüchler sein Modegeschäft in der Rautenstraße, nie länger als drei Tage musste der Buchholzer seine Türen schließen. Man kann sich also das mulmige Gefühl gut vorstellen, als er vorigen Freitag seine Tür verriegelte, ohne den Zeitpunkt der Wiederkehr zu kennen: Ist es wirklich nach dem 19. April? „Ich würde mich freuen“, sagt er, doch die Skepsis ist spürbar. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Eine Skepsis, die auch den Konzertveranstalter Oberbüchler bangen lässt: Bringen die Kontakteinschränkungen gegen die Corona-Krise doch auch den Auftritt von Tim Bendzko am 27. Juni in Gefahr.

youtube Nordhausen Corona Motivation

Oberbüchler hätte am Samstag in ein Loch der Frustration stürzen können. Doch er tat es nicht. „Ich wollte stattdessen etwas Gutes senden“, lächelt er. Also rief er Freunde und Geschäftspartner wie Videoproduzent Philipp Vogt, Fürstenhof-Betreiber Axel Heck, Gastronom Alf Grabinsky und Jugendclubhaus-Chef Thomas Herwig an. Und ihre Kneipen, Friseursalons und die Jugenddisco boten schon kurz darauf den Drehort für einen Videoclip, das nur eine halbe Woche darauf mehr als eine Viertelmillion Menschen gesehen haben.

Film wird von tausend Menschen geteilt

Melancholische Kamerafahrten durch die verwaisten Geschäftsräume sind zu sehen, bis plötzlich eine Schrift aufleuchtet: „Bleib zu Hause, bleib gesund“, heißt es auf Englisch. „Damit solche Bilder der Vergangenheit angehören…“, wirbt der Film für ein Durchhalten in Zeiten der Kontaktsperre, nur um am Schluss plötzliche Menschenmassen beim Max-Giesinger-Konzert voriges Jahr im Gehege zu zeigen; „…und solche Szenen wiederkehren“, sagt der Film aufmunternd.

Dieser optimistische Ton scheint zu überzeugen: Über Nacht sei der Film in den sozialen Netzwerken 500 Mal geteilt worden, mittlerweile zählt es 1000 Menschen, die es weiterverbreitet haben. „Feuerwehren mit Ortsnamen, die ich noch nie gehört habe, haben das Video auf ihren Seiten“, berichtet Oberbüchler, dem selbst abgefilmte Varianten seines Videos aus Österreich geschickt wurden. Nordhausen setzt ein Zeichen.

In der Serie „Krisen-Kreative“ stellen wir Südharzer vor, die Einfallsreichtum in der Krise beweisen. Haben auch Sie kreative Ideen? Schreiben Sie an nordhausen@thueringer-allgemeine.de oder rufen Sie an unter 03631/605817.

