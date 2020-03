Nordhäuser Einzelhandel formiert sich neu

„Gemeinsam für eine attraktive und wirtschaftlich starke Stadt.“ Noch ist der Text auf der neuen Internetseite des Nordhäuser Gewerbevereins ein optimistisch in die Zukunft blickender. Denn die Seite ist eigentlich bisher nicht einmal online. Und bald schon könnte das Credo ein anderes werden: „Gemeinsam für den Fortbestand.“ Seit Jahren kämpfen die Gewerbetreibenden mit wachsender Online-Konkurrenz. Jetzt kommt Corona hinzu. Und mit dem Virus seit Freitag für viele Läden die Schließung. Kein Wunder also, dass Gewerbetreibende, wie Dietrich Rose, sich sorgen. Alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie gibt es auch im kostenlosen Corona-Liveblog.

Lokaler Einzelhandel mehr denn je auf Unterstützung angewiesen

In einem Post auf Facebook spricht der Buchhändler zwar voller Verständnis über die Entscheidung zur Rettung von Menschenleben, sieht sie aber auch als existenzbedrohend an. „Deshalb appellieren wir eindringlich, bei Einkäufen mehr denn je die Firmen vor Ort zu unterstützen“, schreibt er.

Er dürfte nicht allein mit seiner Sorge sein, wie sich von Steffen Mund erfahren lässt. Der Vorsitzende im Gewerbeverein weiß davon aus Gesprächen mit anderen Selbstständigen: „Die Angst resultiert vor allem aus der Ungewissheit: Wie lange bleiben die Ladentüren verschlossen?“ Im Gewerbeverein wachsen daher Bemühungen, sich gegen die Einnahmeverluste zu stemmen.

Lokale Angebote und Dienstleistungen online bündeln

Viele Südharzer Händler – vom Floristen über Feinkosthändler bis hin zu Modegeschäften und Fahrradläden – bieten Waren und Dienstleistungen auch digital an und liefern diese. Mund will all diese Bemühungen bündeln und ihnen eine Bühne geben. „Ein lokales Amazon lässt sich natürlich nicht auf die Schnelle stemmen.“ Aber auf www.ngv-nordhausen.de will er Kunden zeigen, was alles noch vor Ort zu kriegen ist. Den Gewerbetreibenden indes möchte er Informationen zu Fördermöglichkeiten in Krisenzeiten geben. „Eigentlich sollte die Seite erst in vier bis acht Wochen fertig sein“, sagt Mund. Jetzt will er schon Montag starten.

Neue Wege muss Dietrich Rose dafür nicht gehen. Der Onlineshop seines Buchhauses hat sich schon seit zwei, drei Jahren etabliert, wird rege genutzt. Aber: „Wir haben jetzt deutlich mehr Resonanz.“ Da er seinen Laden schließen musste, ist er nun auch Postbote. Freitag belieferte er seine Kunden persönlich. Wer Roses Bestellservice im Internet nicht nutzen kann oder will, dem bleibt auch der telefonische Weg. Alle erfüllbaren Wünsche werden dann verschickt oder eigenhändig überbracht. Rose möchte sein Angebot gern während der gesamten Krise aufrechterhalten, fürchtet aber, dass die Pandemie länger dauern wird, als viele meinen.

Banken bieten kurzfristige Hilfen an

Auch dafür laufen Hilfsangebote andernorts bereits an: in den Banken etwa. „Die Gewährung von Finanzhilfen ist für uns ein großes Thema“, weiß Thomas Seeber, Vorstand der Nordhäuser Sparkasse. Die ersten Anträge auf Tilgungsaussetzung und Liquiditätshilfen seien schon eingegangen. „Kurzfristig helfen können wir beim Aussetzen der Tilgung. Diese Anträge werden sofort bearbeitet“, so Seeber. Zudem habe die KfW-Bank angekündigt, schnelle Liquiditätshilfen bereitzustellen. „Und wir hoffen auf die Zuschussprogramme von Bund und Land“, ergänzt der Vorstand. Das sei aber noch nicht in trockenen Tüchern.

Auch die Nordthüringer Volksbank hat derzeit mit vielen Kundenanfragen zu tun. „Täglich melden sich zehn bis 15 gewerbliche Kunden bei uns mit der Bitte um Unterstützung“, sagt Volksbank-Vorstandsmitglied Marco Schmidt. Dabei gehe es vor allem um die Aussetzung von Tilgung und Annuitäten. Das sind regelmäßig fließende Zahlungen aus Zins und Tilgung bei Darlehen. „Die Kollegen von der Suhler Volksbank haben zum Beispiel die Annuität für zwei Monate ausgesetzt“, so Schmidt. „Wir haben uns aber nicht für eine solche Pauschallösung entschieden, sondern entscheiden im Einzelfall nach den Nöten der Kunden.“

Hat auch Ihr Geschäft digitale Bestellmöglichkeiten und Angebote? Dann schreiben Sie es an nordhausen@thueringer-allgemeine.de und info@ngv-nordhausen.de.