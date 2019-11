Es ist der Höhepunkt der Feierstunde „30 Jahre friedliche Revolution“. Zu dieser hat die Stadt Nordhausen am Samstag in den Ratssaal des Bürgerhauses eingeladen. Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) begrüßt unter den Gästen einige seiner Amtsvorgänger, darunter Barbara Rinke und Klaus Zeh.

Doch ein ehemaliger Oberbürgermeister steht bei der Feierstunde besonders im Rampenlicht: Manfred Schröter. Ihm wird am 30. Jahrestag des Mauerfalls eine große Ehre zuteil. Kai Buchmann und die Stadtratsvorsitzende Tilly Pape verleihen dem 84-Jährigen für seine Verdienste für Nordhausen die Ehrennadel der Stadt in Gold – eine Premiere. Minutenlanger Applaus brandet auf. Der Geehrte gibt sich in seiner Dankesrede bescheiden. „Ich bin stolz. Und besonders stolz bin ich, dass diese Anerkennung von Nordhausen kommt – vom Stadtrat und dem Oberbürgermeister“, sagt Manfred Schröter.

Kurz zuvor haben die Anwesenden von Laudator Klaus Zeh erfahren, dass die SPD-Fraktion ihn für die Auszeichnung vorgeschlagen hatte. Manfred Schröter habe sich außerordentliche Verdienste um die demokratische Entwicklung der Stadt Nordhausen erworben, heißt es in der Antragsbegründung. „Als erster Bürgermeister nach der friedlichen Revolution hat er von 1990 bis 1994 die kommunale Selbstverwaltung in der Stadt aufgebaut. Er war der erste Präsident des Thüringer Städte- und Gemeindebundes und auch nach seinem Ruhestand bis zum Jahr 2011 ehrenamtlicher Beigeordneter“, zitiert Klaus Zeh weiter. Zudem hat sich der Geehrte ein besonderes Verdienst erworben, als er sich entschloss, „Licht in eines der dunkelsten Kapitel der Nordhäuser Stadtgeschichte zu bringen“.

So habe er dem Schicksal der Nordhäuser Juden während der Zeit des Nationalsozialmus viel Zeit und Kraft gewidmet. Nach vielen Recherchen und persönlichen Gesprächen veröffentlichte Manfred Schröter ein Buch mit dem Titel „Das Schicksal der Nordhäuser Juden von 1933 bis 1945“. „Diese Arbeit kann nicht hoch genug geschätzt werden“, lobt der Laudator. Er sei es auch gewesen, der die erste Städtepartnerschaft mit einer israelischen Stadt ins Leben rief und einen Schritt in Richtung Versöhnung machte. Später veröffentlichte der Mediziner ein weiteres Buch über die Zerstörung der Stadt Nordhausen 1945, die er selbst miterlebt hat.

In einem kurzen Abriss über das Leben Manfred Schröters zeichnet Klaus Zeh vor allem ein Bild von einem Mann, der sich für Arbeit niemals zu schade war. Und dem es insgeheim lieber gewesen wäre, wenn er die Auszeichnung ohne viel Aufsehen im Amtszimmer des Oberbürgermeisters überreicht bekommen hätte. „Wir machen das noch einmal in meinem Büro“, verspricht Kai Buchmann.