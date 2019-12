Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Freundeskreis pflegt Kontakt zu polnischer Partnerstadt

Die Mitglieder des Freundeskreises Nordhausen – Ostrów-Wielkopolski haben bei ihrem letzten Treffen in diesem Jahr im Gasthaus „Sonneneck“ im Gehege Bilanz gezogen. Die Teilnahme am Musikprojekt „Weimarer Dreieckchen“ Anfang Mai im Bürgersaal von Nordhausen, die Fahrt zum Tag der Verfassung vom 2. bis 4. Mai nach Ostrów-Wielkopolski, die Unterstützung beim Besuch der polnischen Partnerstadt am Lichterfest in Nordhausen, die Fahrt zum Chopin-Festival im September sowie zum Tag der Unabhängigkeit im November waren nur einige Höhepunkte, teilte Vereinssprecher Hans-Leopold Holzapfel mit. Hinzu kamen die finanzielle Unterstützung des Spendenaufrufes für die Kinder aus Weißrussland sowie die Teilnahme von einigen Mitgliedern an einem Polnischkurs an der Volkshochschule in Nordhausen. Freundeskreisvorsitzender und Ehrenbürger der Stadt Ostrów, Peter Blonski, dankte der für Städtepartnerschaften zuständigen Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, Kathleen Scholz, für die bisherige gute Zusammenarbeit und Unterstützung bei allen Aktivitäten des Freundeskreises. Weiterhin gab er einen Ausblick auf die Höhepunkte im nächsten Jahr. Neben vielen anderen Vorhaben stehe vor allem das 30-jährige Bestehen des Freundeskreises im Fokus, so Hans-Leopold Holzapfel. Die Anwesenden waren sich darin einig, dass mit den ersten Vorbereitungen hierfür bereits im Januar begonnen werden muss.

Kontakt zum Freundeskreis Nordhausen – Ostrów-Wielkopolski: telefonisch unter 03631 / 46 99 00