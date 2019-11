Jörg Kurch vom VfL 28 Ellrich holt sich in der diesjährigen Volkslauf-Saison beim Thüringer Klassiker-Cup den Gesamtsieg in seiner Altersklasse.

Nordhäuser gewinnt Thüringer Klassiker-Cup

In seinem Alter läuft ihm kaum einer davon. Jörg Kurch zählt zu den erfolgreichsten Volksläufern in Thüringen. In der Klasse der 60- bis 64-jährigen Männer gewann der Nordhäuser in dieser Saison den Thüringer Klassiker-Cup. Mit der maximal möglichen Punktzahl von 250 setzte er sich durch. Seine stärkste Konkurrenz waren die Männer vom Sportclub Impuls Erfurt. Kurch triumphierte am Ende mit einem Vorsprung von 14 Punkten. Die Siegerehrung war am Samstag in der Gothaer Stadtbibliothek.

Jörg Kurch startete in den Rennen für seinen Verein VfL 28 Ellrich. In die Wertung des Thüringer Klassiker-Cups kamen die Ergebnisse aus neun Läufen mit Strecken zwischen acht und 17 Kilometern. Kurch sammelte seine Punkte mit den Altersklassensiegen beim Possenlauf in Sondershausen, Drei-Türme-Lauf in Bad Langensalza, Erfurter Waldlauf, Stadtwaldlauf in Königsee und Nordhäuser Citylauf.

In der Vereinswertung des Thüringer Klassiker-Cups belegte der LV Altstadt 98 Nordhausen den 12. Platz. Der VfL 28 Ellrich kam auf Rang 14 und war somit dieses Jahr der zweitbeste Südharzer Laufverein.