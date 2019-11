Der Haushaltsplan 2020 steht auf der nächsten Sitzung des Kreistags zum Beschluss an.

Nordhausen. Vor dem Haushaltsbeschluss im Kreistag gibt es Kritik an einer höheren Kreisumlage.

Nordhäuser Linke sieht Investitionen in Gefahr

Gegen die geplante Erhöhung der Kreisumlage von 37,27 auf 39,31 Prozent im nächsten Jahr regt sich Widerstand. Heike Umbach, Linke-Fraktionschefin im Kreistag, kündigte an, dass ihre Fraktion dies nicht mittragen wird.

„Eine Erhöhung der Kreisumlage in Verbindung mit einer Absenkung der Schulumlage ist zwar nach Haushaltssicherungskonzept vorgesehen, aber keineswegs in prozentualer Weise.“ Der Kreis werde dem Konzept auch mit einem stabilen Kreisumlagesatz gerecht, da dann mit knapp 2,5 Millionen Euro Mehreinnahmen zu rechnen sei, ergänzt Finanzausschussmitglied Rainer Bachmann. „Im Rahmen der Anhörungsverfahren wurden wichtige Fragen, etwa nach dem Investitionsstau der Kommunen, nicht gestellt. Damit ist eine realistische Einschätzung der finanziellen Leistbarkeit der Kommunen nicht gegeben. Mit einer Erhöhung der Kreisumlage laufen wir Gefahr, wichtige Investitionsvorhaben der Kommunen im kommenden Jahr sterben zu lassen“, heißt es in der Mitteilung weiter.