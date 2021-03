Nordhäuser Musik-Talente mit toller Leistung

Nordhausen. Jugend musiziert erstmals online: Traditioneller Nachwuchswettbewerb muss wegen Corona neue Wege gehen.

Nach der coronabedingten Absage des Musikwettbewerbs „Jugend musiziert“ im vergangenen Jahr fand er diesmal in Thüringen erstmals online statt.

199 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene stellten ihr Können in Videos unter Beweis. Zwölf Jurys des Landesmusikrates bewerteten danach das Können der Teilnehmer in den Kategorien Orgel, Musical, Holzblas- und Blechblasinstrumente, Zupfinstrumente sowie in den Duo-Kategorien Kunstlied, Klavier und ein Streichinstrument sowie Klavier vierhändig. Unter den Juroren waren mit Musikschulleiter Holger Niebhagen und Gitarrenlehrerin Daniela Heise auch zwei Nordhäuser Fachleute.

Trotz der widrigen Umstände, denn seit Mitte Dezember konnte nur noch Online-Unterricht stattfinden, erzielten auch Schüler der Nordhäuser Kreismusikschule hervorragende Ergebnisse. Die meisten Punkte errangen Amelie Schneller (Gitarre), Anton Jonas Cieslak (Gitarre), Lukas Franz Fermer, Helene Sophie Fermer, Hanna Hirschelmann und Charlotte Anna Diemer (alle Klavier vierhändig) sowie Beatrix Meinhold (Querflöte) und Laura-Michelle Türk (Gitarre).

Amelie Schneller hat sich zudem mit ihrer starken 24-Punkte-Leistung für den Wettbewerb auf Bundesebene qualifiziert.