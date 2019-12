Nordhäuser Nahkampfspezialist soll Doppelmord bewerten

Im Prozess um einen Doppelmord an einem Rentner-Ehepaar in Nordhausen ist jetzt ein weiterer Zeuge gehört worden. Es ging dabei um die NVA-Nahkampfausbildung des mutmaßlichen Mörders. Ein 59-jähriger Zeuge aus Nordhausen war deswegen geladen worden, weil er selbst zehn Jahre als Ausbilder tätig war und sich auf diesem Gebiet auskennt.

Die entscheidende Frage, ob die tödlichen Messerstiche zu Heiligabend vorigen Jahres etwas mit einer möglichen Nahkampfausbildung des Angeklagten zu tun hatten, konnte aber auch der Nordhäuser nicht beantworten. „Da fehlen mir die medizinischen Kenntnisse“, sagte der Zeuge, der in Nordhausen einen Kampfsportverein leitet.

Er sei Aufklärungsoffizier und Ausbilder gewesen, erklärte der Nordhäuser. Dabei sei Soldaten alles beigebracht worden, was im Ernstfall notwendig werden könnte: Nahkampf, Taktik, Aufklärung. Er sei 1988 gemeinsam mit anderen Offizieren von zwei nordkoreanischen Ausbildern in einer speziellen Nahkampftechnik eingeführt worden. Daraus sei auch eine Dienstvorschrift für alle entwickelt worden. Es sei dabei auch um den Kampf mit dem Messer gegangen.

Bezüglich des Beweisthemas, sagte der Zeuge, dass vor allem Stiche in Leber, Niere und Halsschlagader zum Verbluten führen können. Die von der Gerichtsmedizinerin geschilderten Stiche gegen die Rippen und in den Nacken zählte er nicht dazu.

Der mutmaßliche Mörder hat in seinem Geständnis ausgesagt, dass er sich bedrängt gefühlt und deshalb zugestochen habe. Er soll die 80 und 82 Jahre alten Eheleute mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Bei der Prozessfortsetzung am 20. Dezember wird ein weiterer Zeuge gehört. Er soll beim getöteten Ehepaar gearbeitet haben. Mit seinen Angaben soll vor allem die Glaubwürdigkeit des Angeklagten erschüttert werden. Unklar ist weiterhin, wo genau der Angeklagte das Geld herhat, dass er kurz nach der Tat am Mittag des Heiligen Abends ausgegeben hat.