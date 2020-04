Die Verbraucherzentrale stellt die Beratung in den Vordergrund ihrer Arbeit.

Nordhausen. Die Verbraucherzentrale bietet am 2. April einen interaktiven Online-Vortrag an.

Nordhäuser Online-Vortrag zur Heizungserneuerung

Nach enormer Resonanz auf den ersten Online-Vortrag zum Thema „Heizung erneuern“ hat die Verbraucherzentrale am 2. April von 18 bis 20 Uhr einen weiteren Termin organisiert. Experten erklären Alternativen zur Ölheizung gibt, Kombinationen mit Solarenergie und welche Fördermittel es gibt. Zur Teilnahme am interaktiven und kostenfreien Vortrag meldet man sich untrer https://www.edudip.com/de/webinar/heizungserneuerung-wie-packt-mansrichtig-an/84414 an.