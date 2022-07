Nordhäuser Petersbergschüler im Kochfinale

Anfang Juni weilte Spitzenkoch Claus Alboth als Coach in der Nordhäuser Petersbergschule

Nordhausen. Durchsetzen wollen sich die Südharzer gegen neun andere Thüringer Teams.

Gegen neun weitere Schülerkochteams treten die „Kexse“ der Nordhäuser Petersbergschule diesen Dienstag beim Finale des 24. Thüringer Schülerkochpokals in Gera an. Eine Jury bewertet die Kreationen in Sachen Optik, Geschmack und Nachhaltigkeit. Spitzenkoch Claus Alboth und auch die ehemalige Spitzensportlerin Kati Wilhelm gehören zu den Juroren.

Neben dem Erlernen von Koch- und Zubereitungstechniken geht es in dem Wettbewerb um eine gesunde Ernährung und einen respektvollen Umgang mit Lebensmitteln.