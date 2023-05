Nordhäuser Pflege-Azubis verknüpfen Theorie mit Praxis

Nordhausen. Exkursion führt ausgebildete Pflegefachkräfte der Nordhäuser IWK zur Firma Bauerfeind nach Zeulenroda.

Die ersten generalistisch ausgebildeten Pflegefachkräfte des Instituts für Weiterbildung in der Kranken- und Altenpflege (IWK) in Nordhausen werden in diesem Jahr ihren Abschluss machen. Die Klasse GP 20 steckt mitten in den Prüfungsvorbereitungen und hat dafür auch ihre Abschlussfahrt nach Zeulenroda genutzt.

„Wir wollten unseren Schülern einen Erinnerungsanker setzen und ein Highlight zum Ende der gemeinsamen Ausbildungszeit schaffen“, so Klassenleiterin Susanne Gallas. Den Höhepunkt stellte die Fachexkursion zur Firma Bauerfeind in Zeulenroda dar. Bei einer umfangreichen Werksführung bekamen die Azubis Einblicke hinter die Kulissen der Medizinprodukteindustrie – von der Idee bis zum fertigen Produkt. Besonders das Thema der Kompressionstherapie war dabei für die angehenden Pflegefachkräfte von großer Bedeutung.

„Unsere Azubis sind motiviert, die letzten Hürden der Ausbildung selbstbewusst und souverän zu nehmen. Die Verknüpfung von Theorie und Praxis, die Erweiterung des Wissensspektrums und das Erleben von moderner, professioneller Pflege sind uns ein großes Anliegen“, so Anne Hagedorn, Schul- und Institutsleitung der Berufsfachschule.