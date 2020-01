Nordhäuser Polizei will Straftaten durch Aufklärung verhindern

Hartmut Speiser hat sich in den nächsten Monaten einiges vorgenommen. Der Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion in Nordhausen besucht ab sofort alle allgemeinbildenden Schulen in Nordthüringen – von der Grundschule bis hin zum Gymnasium. „Das sind 160 Stück“, schätzt er. Im Gepäck hat der Kriminalhauptkommissar jede Menge Broschüren und Videomaterial. „Die stammen aus dem Programm der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes“, erläutert Hartmut Speiser. Inhaltlich drehen sich die Materialien um Themen wie Gewalt an Schulen, Mobbing, Sucht und Drogen, Fremdenfeindlichkeit, Zivilcourage oder Cybercrime. Pädagogen bekommen die Gelegenheit, diese im Rahmen des Lehrplanes zu nutzen und in den Unterricht mit einzubinden. „Wir unterstützen so die Präventionsarbeit an den Schulen“, nennt Hartmut Speiser das Ziel dieser Aktion, die es schon seit einigen Jahren gibt.

Polizisten helfen bei der Vermittlung der Themen

Die Pädagogen müssen sich bei der Vermittlung dieser Themen aber nicht nur auf die Materialien stützen. „Sie können bei Bedarf auch auf die Mitarbeiter der Abteilung Prävention in der örtlich zuständigen Polizeidienststelle zurückgreifen, die bei der Vermittlung des Inhaltes behilflich sind“, betont der Kriminalhauptkommissar. Dabei handele es sich um Kollegen, die beispielsweise auch die Fahrradausbildung an den Grundschulen durchführen. Speisers Aufgabe beschränkt sich nur auf das Abliefern der Materialien, die bei Bedarf jederzeit nachbestellt werden können.

Die Polizei setzt auf eine rege Nutzung der Informationen durch die Lehrer in den Schulen. „Denn der Schulalltag hat einen erheblichen und vor allem auch prägenden Einfluss auf die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen“, teilt Fränze Töpfer, Sprecherin der Landespolizeiinspektion, mit. Prävention müsse und sollte neben den allgemeinen Lernzielen im Fokus stehen. „Wer Fragen hat, kann sich an die Mitarbeiter der Abteilung Prävention in den jeweiligen Polizeidienststellen wenden“, wirbt Hartmut Speiser.

Trickbetrug wird wieder zu einem Problem

Seit 2017 arbeitet er bereits in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion. Zu seinen Aufgaben gehört noch weitaus mehr, als nur die Präventionsmaterialien an den Schulen abzuliefern. So bietet der Kriminalhauptkommissar auch individuelle Beratungen zum Thema Einbruchsschutz an. „Bei Bedarf kann mit mir ein Termin vereinbart werden, und dann komme ich auch zu der jeweiligen Person nach Hause und gebe Tipps, wie einem Einbruch vorgebeugt werden kann“, sagt Hartmut Speiser. Aber auch zu anderen Themen hält er vor einem interessierten Publikum in ganz Nordthüringen Vorträge. In jüngster Zeit liege der Fokus vor allem auf dem Trickbetrug. „Das Problem verstärkt sich gerade wieder. Häufig sind Senioren betroffen“, weiß der Kriminalhauptkommissar. Dagegen möchte er etwas unternehmen – mit Prävention.

Unter dem Titel „Schutz vor Trickbetrug“ informiert und berät Hartmut Speiser am Dienstag, dem 4. Februar, von 14 bis 16 Uhr im Haus der Generationen, Hohensteiner Straße 17 in Nordhausen. Um eine Anmeldung wird gebeten bei Stefanie Schüler telefonisch unter 03631 / 98 23 59 oder per E-Mail an s.schueler@horizont-verein.de.