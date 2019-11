Wer als Ausländer in Deutschland studieren will, landet erst einmal am staatlichen Studienkolleg, wo er auf das Studium an einer deutschen Hochschule oder Universität vorbereitet wird. Für Thüringen befindet sich diese Bildungsstätte in Nordhausen auf dem Weinberg-Campus.

Dort studiert auch der 22-jährige M. (Name ist der Redaktion bekannt) aus dem Iran. Er ist im September nach Nordhausen gekommen, hat die Aufnahmeprüfung bestanden und nach der Immatrikulation eine Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr erhalten. Sein Ziel ist ein Medizinstudium, zum Beispiel in Jena. Was er aber nicht bedacht hat: Das Studieren und Leben in Deutschland ist teuer und an bestimmte Bedingungen geknüpft. So benötigt man neben der obligatorischen Krankenversicherung auch ein Sperrkonto bei einer deutschen Bank, um ein gewisses Grundvermögen nachweisen zu können. Dieses richtet sich nach dem gültigen Bafög-Satz.

„Ich sollte 8640 Euro nachweisen, hatte aber nur 4000 Euro zur Verfügung“, schildert er seine Situation. In der Not wandte er sich an seine Familie im Iran, die ihm über Umwege Geld zukommen ließ. Das ist aber gar nicht so einfach, denn der Transport des Geldes aus dem Iran nach Deutschland ist wegen des Wirtschaftsembargos durch die USA sehr schwierig. Doch selbst mit diesem Geld hatte er noch nicht alles zusammen. Zumal sein Vater im Iran als Verkäufer selbst nicht viel verdient. „Etwa 150 bis 200 Euro im Monat“, antwortet M. auf die Frage nach dessen Verdienst. Mit dieser Summe muss der Vater aber seine Familie ernähren, zu der noch zwei minderjährige Geschwister zählen.

Dass M. überhaupt noch in Nordhausen ist und weiter studieren kann, hat er auch Ralf Schedwill zu verdanken. Der 76-jährige Rentner aus Nordhausen hat ein großes Herz. Und er hat schon einer anderen Studentin aus dem Iran geholfen, ihr Studium in der Rolandstadt zu finanzieren. Als Schedwill von der Notlage des 22-Jährigen erfuhr, war er sofort bereit, den noch fehlenden Betrag von 600 Euro auszugleichen.

„M. kommt jetzt klar. Ich habe ihm ein Fahrrad besorgt, Bettwäsche, Schuhe, Kleidung und Möbelstücke. Ich habe aber die Sorge, dass das Geld in der Zukunft nicht reichen wird“, sagt Schedwill und beklagt die mangelnde Unterstützung durch den Staat in diesem Fall. Zum Beispiel beim Übernehmen einer Bürgschaft. „Ich wollte für M. bürgen. Aber das ist in Deutschland schwierig, denn die Mindestdauer dafür beträgt fünf Jahre. Das wollte ich angesichts meines Alters dann doch nicht machen“, erläutert Schedwill.

Auch könne die Beratung durch die Hochschule besser sein, meint der Rentner. Im Studienkolleg ist man indes bereit, dem jungen Iraner zu helfen. Er wolle sich um den Fall kümmern, sagt dessen Leiter Lutz Herfurth. Darüber hinaus könne sich M. an seine Landsleute am Studienkolleg wenden, denn derzeit sind dort allein 35 junge Iraner eingeschrieben.

„Das Problem ist mir bewusst. Etwa 750 Euro im Monat brauchen junge Leute aus dem Ausland, um bei uns studieren zu können“, rechnet Herfurth vor. „Ich bin aber froh, dass sich Nordhäuser wie zum Beispiel Ralf Schedwill um die in Not geratenen Studenten kümmern“, sagt er. Im Übrigen müsse man sich im Klaren sein, dass diese junge Menschen Geld aus dem Ausland nach Deutschland mitbringen, um sich hier eine Existenz aufzubauen, und nicht beim Staat Geld einfordern wie andere.

Ralf Schedwill hofft unterdessen, dass sich weitere Menschen finden, die M. helfen können. Sei es bei der Bereitstellung von Bekleidung, Wäsche oder Küchenartikel oder auch eine Unterstützung durch Lebensmittel. Auch eine finanzielle Hilfe sei denkbar.

Wer helfen möchte, kann sich mit Ralf Schedwill telefonisch unter 03631/ 987908 in Verbindung setzen.