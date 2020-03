Nordhäuser Sparkassen-Chef wird zum Handwerker

Was für ein Chef: Die Welt der Börsenkurse, Wertpapiere, Spareinlagen und Kredite ließ Sparkassenvorstand Thomas Seeber vergangenes Wochenende hinter sich – an seine Mitarbeiter dachte er mehr denn je. Für jene an den Schaltern der Zentrale am Kornmarkt hat er Aufsätze aus Plexiglas gebaut, als Schutz vor dem Corona-Virus.

Plexiglas war fast ausverkauft

Thomas Seeber nennt es bescheiden eine „kleine Geste“ und erzählt, dass er gern noch mehr als die fünf Aufsätze gebaut hätte. „Aber im Baumarkt hatte ich Samstagnachmittag nur noch die letzten Plexiglasscheiben bekommen.“ Das nötige Holz indes hatte er vorrätig: „Wer auf dem Dorf wohnt, hat so was liegen.“

Der Banker hat vor einiger Zeit genauso selbstverständlich beim Ausbau des Jugendclubs in seinem Heimatort Gudersleben geholfen. Und stehen in der Kirche Arbeitseinsätze an, ist er ebenso gern dabei. Das nötige handwerkliche Geschick habe er von seinen Eltern mitbekommen, „so wie meine Kinder jetzt von uns“.

Mitarbeiter schützen, lokalen Handel stärken

Nun, da die Corona-Pandemie um sich greift, sei es wichtig, nicht in Panik zu verfallen. „Wir müssen die Situation annehmen, gemeinsam die Krise meistern.“ Für die Sparkasse heißt das momentan, alle Filialen offenzuhalten. „Wir wollen unsere Kunden weiter betreuen, zugleich natürlich unsere Mitarbeiter bestmöglich schützen.“ Deren Dünnhäutigkeit kann Seeber ob der aktuellen Risiken gut verstehen. „Die Situation ist schwer einzuschätzen.“

In der Sparkassen-Hauptstelle am Kornmarkt helfen Absperrbänder und Bodenaufkleber, den Kundenstrom zu lenken, die Menschen einander auf Abstand zu halten. Den Mitarbeitern steht Desinfektionsmittel bereit, Handschuhe zu tragen ist bei der Arbeit am Schalter selbstverständlich. „Mit Schutzmasken werden wir uns zumindest bevorratet“, sagt Seeber. Für alle anderen Filialen soll die Sparkasse Ende dieser Woche die Plexiglasaufsätze geliefert bekommen.

Wie immer lässt die Sparkasse sich von einer Nordhäuser Blumenhändlerin mit bunten Sträußen versorgen – aus Verantwortungsbewusstsein. „Wir retten mit diesem Auftrag nicht das Geschäft“, so Seeber, „aber auch das ist eine Geste.“

