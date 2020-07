Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Unternehmen: 60 Azubis in 30 Jahren

Das 30-jährige Firmenjubiläum der Obermann Nutzfahrzeuge GmbH am Standort in Nordhausen war für das Regionale Servicecenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt Anlass für eine Ehrung. „Die Firma ist seit 1958 am Standort präsent und beschäftigt derzeit 28 Mitarbeiter. In drei Jahrzehnten wurden hier bereits über 60 junge Leute ausgebildet und damit langfristig Fachkräfte gesichert“, lobte IHK-Referentin Steffi Dirumdam die erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit der GmbH. Auch in diesem Jahr sei der Ausbildungseinstieg als Kfz-Mechatroniker noch möglich.