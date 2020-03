Nordhäuser Unternehmer sieht Wirtschaft um Auftrag gebracht

Der Bau der Gehegetreppe hat Symbolcharakter. Denn möglich wurde er erst, als die Stadt voriges Jahr die Phase des eisernen Sparens, der Haushaltskonsolidierung, beendet hat. Seit Dezember nun wächst die Treppe Stufe um Stufe, vom Geiersberg aus in den Talkessel bis zum Bingerhof. Die Gehegetreppe ist mit ihren 172 Stufen die längste in Nordhausen.

Viele Nordhäuser hatten sie schmerzlich vermisst, seitdem sie 2013 wegen Baufälligkeit gesperrt worden war. Entsprechend groß ist die Freude nun über den Neubau, auch bei Helmut Ostermann. Allerdings verspürt der Geschäftsführer des Unternehmens Granitbau Nordhausen ebenso Ärger über das Bauprojekt. „Warum gab es dafür keine öffentliche Ausschreibung? Warum macht das der Bauhof der Stadt selbst, kümmert sich stattdessen nicht um die Straßen und das Flicken der Löcher?“, fragt Ostermann. Er sieht Privatunternehmen wie seinem einen gewichtigen Auftrag „weggenommen“.

Stadtverwaltung weist Kritik zurück

Schon im Jahr 2017 war im Nordhäuser Rathaus von 180.000 Euro Baukosten für das Projekt die Rede, einschließlich des Abrisses der alten Treppe.

In der Stadtverwaltung herrscht Verwunderung über die Kritik des Bauunternehmers. „Als Stadt schreiben wir nur das aus, was wir nicht mit eigenem Personal leisten können“, stellt Sprecher Lutz Fischer klar. Der Bauhof sei für die Pflege und Instandhaltung öffentlicher Einrichtungen, also auch der Treppenanlagen, zuständig.

Auf den Einwand Helmut Ostermann, der Nordhäuser Bauhof werde immer größer, habe nicht nur von seinem Bauunternehmen Leute abgeworben, reagiert die Stadtverwaltung mit dem Hinweis, dass sich der Stellenplan des Bauhofs an dessen „maßgeblichen Aufgaben“ orientiere.

Fischer bestätigt, dass der Bauhof 2019 personell aufgestockt wurde: um zwei Personalstellen. Insgesamt zähle er aktuell 23 Beschäftigte, davon sieben Straßenbauer.