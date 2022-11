Nordhäuser Wunschzettelaktion geht in die fünfte Runde

Nordhausen. Hier ein Tipp, wie man für leuchtende Augen bei Heimkindern in Nordhausen sorgen kann.

Wer bei Kindern des Nordhäuser Kinder- und Jugendheims „Frohe Zukunft“ für leuchtende Augen sorgen möchte, kann sich an der Wunschzettelbaum-Aktion der Deutschen Bank in Nordhausen beteiligen. Wie Filialleiter Andrew Brotrück und Jeannine Lindner von der Heimleitung erklären, kann man bei der nunmehr fünften Aktion wieder Wunschzettel vom Baum pflücken, das jeweilige Geschenk für etwa 25 Euro kaufen und in der Filiale in der Käthe-Kollwitz-Straße abgeben. Die Aktion läuft bis 15. Dezember.