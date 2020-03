Der abgesperrte Spielplatz in der Promenade in Nordhausen.

Nordhausen. Nordhausen in der Corona-Krise: 122 Kinder sind in der Notbetreuung. Alle Spielplätze bleiben gesperrt. Kantinenbetreiber wollen ihr Angebot aufrechterhalten.

Nordhausen bleibt im Krisenmodus

Stadt und Kreis bleiben im Krisenmodus. Die Corona-Pandemie wirkt sich an allen Orten aus. Aktuell besuchen 122 Kinder im Landkreis Nordhausen die Notbetreuung der Kindertagesstätten. Das sind 23 Mädchen und Jungen mehr als in der Vorwoche, berichtet das Landratsamt. Allein in der Kreisstadt sind es derzeit 60 Kinder.

Die Leiter der Kindergärten würden in einer großen Verantwortung stehen, betont Sabine Reich, die Fachgebietsleiterin für Kita und Jugendpflege. Sie müssen entscheiden über die Notwendigkeit jeder einzelnen Notbetreuung. Denn weiterhin gelte die Pandemie-Prävention. Das heißt, so wenig Kinder wie möglich in Kontakt zu bringen. Andererseits müssen Eltern in relevanten Bereichen (wie das Gesundheitswesen) entlastet werden.

Sabine Reich ist allen Kita-Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie „ihre Abläufe innerhalb kürzester Zeit auf die neuen Bedingungen angepasst haben“. Gleichzeitig helfen viele Eltern mit ihrem Verständnis und ihrer Mitwirkung in dieser schweren Situation.

Das verschärfte generelle Kontaktverbot halten die Bürger der Stadt Nordhausen weitestgehend ein, fasst Ordnungsamtsleiter Christian Kowal die bisherigen Erfahrungen zusammen. Die allgemeine Lage in der Stadt sei derzeit entspannt, ist sein Eindruck. „Hinweisen aus der Bevölkerung über mögliche Verstöße ist das Ordnungsamt nachgegangen. Bei Gaststätten und Geschäften gab es rückblickend kaum Auffälligkeiten.“ Mit den erforderlichen Schutzausrüstungen seien die Mitarbeiter des Amtes ausgestattet.

Gesperrt bleiben weiterhin sämtliche Spiel- und Bolzplätze in Nordhausen. Das sind 18 in der Kernstadt und weitere 15 in den Ortsteilen. Geschlossen sind bis auf Weiteres auch die öffentlichen Toiletten im Bürgerhaus am Nikolaiplatz und am Gondelteich im Stadtpark. Die Zugänge zum Petersberg-Gelände sind ebenfalls gesperrt.

Die Südharzer Kantinenbetreiber wollen ihr Essensangebot trotz Corona-Krise aufrechterhalten. Darüber berichtete unsere Zeitung schon am Mittwoch. Neben den genannten Beispielen Kochhaus und Gottert bieten auch die Kantinen Braun und „Eat and Smile“ ihren Service an. „Wir haben in der Woche von 11 bis 14 Uhr in der Straße der Genossenschaften geöffnet. In dieser Zeit stehen zwei Menüs zur Wahl, die abgeholt werden können“, sagt Enrico Braun, Betreiber der gleichnamigen Kantine in Nordhausen. Die Kunden dürften den Essensausgaberaum betreten, müssten aber ausreichend Abstand einhalten. Braun liefere auch Speisen aus, aber nur in kleinem Umfang. Insgesamt sei die Anzahl der Essen aber stark zurückgegangen. Braun beziffert die Zahl auf knapp 40 Prozent. Er wolle so lange durchhalten, wie es geht, und habe bereits einen Antrag auf Soforthilfe bei der Thüringer Aufbaubank für seinen dreiköpfigen Betrieb gestellt.

Auch Lars Sobik von der Kantine „Eat and Smile“ hält einen Lieferservice für die Kunden bereit. Der Betreiber der Werkskantinen von Schachtbau, Stadtwerke und Maximator liefert zwei Menüs zur Auswahl im Stadtgebiet von Nordhausen aus. Bis 9 Uhr müssen die Bestellungen eingegangen sein.