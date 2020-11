Nordhausen: Das Orgel-Putzen

Er kennt die Kirche. Michael Treblin ist schon dreimal in St. Blasii aufgetreten. Als Sänger der Halberstädter Kantorei. Jetzt ist er wieder da, nun aber beruflich. Und er nimmt den ungewöhnlichsten Arbeitsplatz ein, den Nordhausen zurzeit zu bieten hat. Treblin hockt in der Schuster-Orgel. Er reinigt sie. Das Instrument wird zum ersten Mal nach 30 Jahren komplett gesäubert.

„Das sieht man auch“, sagt der Fachmann schmunzelnd. „Der Staub ist sehr dick.“ Den Großreinigungsauftrag hat die Firma Johannes Hüfken in Halberstadt übernommen. Sie schickt zwei Männer in den Südharz: Orgelbauer Michael Treblin (62) und seinen Lehrling Erik Deuerling (20).

2436 Pfeifen werden ausgebaut und geputzt

Es gibt viel zu tun. Bis Februar dauern die Arbeiten. Alle Pfeifen müssen ausgebaut und geputzt werden. Das sind 2436. Treblin reinigt auch den Innenraum der Orgel, überprüft sämtliche technische Funktionen. Er macht das Instrument wieder winddicht. Denn es gibt nach all den Jahren durchlässige Stellen. „Das hört man“, schwört der Experte.

Auch in einer Kirche gilt: Der Teufel steckt im Detail. Deshalb gehen die beiden Halberstädter sehr akribisch vor. Und sobald alles in Ordnung ist, bauen sie die Pfeifen registerweise wieder ein und intonieren sie. Das heißt: Sie bessern den Klang der Pfeifen nach.

Seit 1986 ist Treblin bei Hüfken. Der Bau einer neuen Orgel – wie dieses Jahr in der Schlosskirche von Lauchhammer – ist selten. Sanieren und Reinigen prägen das Handwerk überwiegend. Routine hilft, aber jeder Auftrag ist eine Herausforderung. „Jede Orgel ist anders“, sagt Treblin.

Blasiis Orgel ist eine der größeren. Mit einer Registerzahl von 38. Voller Respekt schaut der Fachmann zum Instrument hinauf. Er kann verstehen, dass viele Nordhäuser diese Orgel lieben. Und er spürt diese Zuneigung jeden Tag. „Es ist beachtlich, wie viele Ehrenamtliche hier helfen“, lobt Treblin.

Der Lehrling ist auf dem besten Weg zum Traumberuf

Die Blasiigemeinde kann sich auf ihre Mitglieder verlassen. Dank ihres Einsatzes bleiben die Kosten der lang ersehnten Reinigung auf einem Niveau, das realisierbar ist. Einer der ältesten Helfer ist Rolf Richter. Das sei doch selbstverständlich, sagt der 87-Jährige.

Auch Erik Deuerling ist angenehm überrascht, wie hilfsbereit die Südharzer sind. Der Lehrling hat noch zweieinhalb Jahre vor sich. Dann hat er seinen Traumberuf. Den Weg dorthin verbringt er nicht nur mit Pfeifenputzen. Er war auch beim Neubau in Lauchhammer dabei. Erik spielt selbst Orgel. Sein Musiklehrer war zugleich Sachverständiger. So hatte der Jugendliche oft die Gelegenheit, Orgelbauern über die Schulter zu schauen. Sein Interesse fürs Handwerk war schnell geweckt. Einem freiwilligen Jahr in der Denkmalpflege folgt nun die Ausbildung beim Halberstädter Orgelbaumeister. Sabine D’Agostin lächelt, wenn sie Eriks Begeisterung für die Königin der Instrumente lauscht. Auch die 69-Jährige hat keinen Moment gezögert und hilft fleißig beim Putzen.