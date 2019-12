Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen erlebt spannende Wettkämpfe mit dem Bogen

Hochkarätigen Sport verspricht das Nordhäuser Bowteam am Samstag, dem 7. Dezember, in der Rolandstadt. Es treffen sich die acht besten Thüringer Teams im Bogenschießen zu einer weiteren Runde in der Landesklasse und in der Landesliga. Die beiden Ligen bestehen aus vier einzelnen Turnieren, die in dieser Saison in Weißensee, Nordhausen, Gera und Breitungen ausgetragen werden. Den Zuschauern werden spannende Wettkämpfe mit dem Recurvebogen geboten. Der bisherige Tabellenstand wird sich nach dem zweiten Aufeinandertreffen sicher neu ausrichten.

Mit dieser Veranstaltung wird nach nunmehr zehn Jahren erstmals wieder hochklassiger Bogensport in Nordhausen zu erleben sein. Das Bowteam aus Nordhausen freut sich sehr, dieses wichtige Turnier in der Wiedigsburghalle ausrichten zu dürfen.

Als Schirmherr der Wettkämpfe in Nordhausen konnte Landrat Matthias Jendricke (SPD) gewonnen werden, der die Veranstaltung persönlich ansehen und anfeuern will. Die Tagessieger bekommen den Pokal des Landrats. Um 9 Uhr beginnt am Samstag das Trainingsschießen in der Landesklasse. Das erste Match wird ab 9.45 Uhr geschossen. Um 13.30 Uhr beginnt das Trainingsschießen in der Landesliga. Das erste Match wird ab 14.15 Uhr geschossen. Für das leibliche Wohl ist bei freiem Eintritt gesorgt.