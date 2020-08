Energie-Experte: „Es ist zu leicht, die Kosten unserer Lebensweise auf andere abzuschieben“

Viktor Wesselak lobt die Thüringer für ihr Engagement in Sachen erneuerbare Energien, beim Thema Flächenverbrauch indes geht es ihm viel zu langsam in die richtige Richtung: „Täglich werden fünf Hektar zusätzlich versiegelt“, kritisiert er.

Den Thüringer Nachhaltigkeitsbeirat gibt es seit 2009. Viktor Wesselak, Professor an der Hochschule Nordhausen, gehört diesem als einziges Mitglied seit Beginn an. Einbringen kann er vor allem seine Expertise zur Energiewende: An der Hochschule baute der frühere Siemens-Entwicklungsingenieur 2003 den Studiengang Regenerative Energietechnik auf, ist Sprecher des 2009 gegründeten Institut für Regenerative Energietechnik.