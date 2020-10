Nordhausen feiert seine drei Tenöre

„St. Blasii hat uns gerettet.“ Der amerikanische Tenor Marvin Scott beendet voller Dankbarkeit das etwa zweistündige Konzert, das er gemeinsam mit David Johnson und David Roßteutscher als das Nordhäuser Tenor-Trio The Fellas Samstagabend gegeben hat. Ursprünglich sei dies in der Musikschule geplant gewesen – die coronabedingten Abstandsregeln machten einen Strich durch die Rechnung. Die Blasii-Gemeinde half: Immerhin 90 Karten konnten für das große Nordhäuser Gotteshaus verkauft werden. Der Samstagabend war mit 81 Gästen nahezu, das sonntägliche Folgekonzert komplett ausverkauft. Mit teils stehenden Ovationen dankte das Publikum den Sängern und ihrer Begleitung am Klavier, Rozalina Gencheva. Das Trio kündigte für Mitte November eine neue CD an, am 20. Dezember will es ein Weihnachtskonzert in St. Blasii geben, wieder vor maximal 90 Zuhörern.