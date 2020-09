Nordhausen: Grüner Markt mit orangen Akzenten

Der grüne Markt auf dem Nordhäuser Rathausplatz bot am vergangenen Samstag eine Vielfalt an winterfesten Pflanzen, frischen Nahrungsmitteln und Dekorationsgegenständen. Besonders begehrt waren unter anderem aus der Gärtnerei von Christel Deutl (Bild) die Hokkaido-Kürbisse. Der Markt war gut besucht, bis am Mittag der Dauerregen einsetzte.