Charles Antoine Collin und David Nicolas (rechts) reisten eigens aus Nordhausens Partnerstadt an, um die Sonderausstellung aufzubauen. Hier rücken sie Vincent van Gogh in Position.

Nordhausen: In der Flohburg sind die Puppen los

So spannend war es noch nie. Mit großen Namen wie Kandinsky und Miró hat sie schon gearbeitet. Historische Schätze wie Nordhausens älteste Reichstadtfahnen durfte sie ebenfalls in Szene setzen. Doch die neueste Ausstellung der Flohburg zu kuratieren, habe eine ganz neue Dimension der Anspannung bedeutet, sagt Susanne Hinsching. Der Grund: Zeitdruck und Unsicherheit. Erst kurz vor dem geplanten Start von „Vive la marionnette!“ am Samstag stand fest, dass die Schau überhaupt stattfinden kann, erzählt die Leiterin der städtischen Museen.