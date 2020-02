Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen ist Vorbild für Saudi-Arabien

Das Nordhäuser Berufsbildungszentrum (BBZ) will den Aufbau eines Verkehrssicherheitszentrums in Saudi-Arabien unterstützen. Ein entsprechender Kooperationsvertrag soll mit der dortigen Bildungseinrichtung „Althelim“ geschlossen werden, teilten die Nordhäuser Stadtwerke am Dienstag mit. Voraus ging ein Treffen der Geschäftsführer in der Rolandstadt.



Da der hohe deutsche Standard, speziell auch bei der Aus- und Weiterbildung von Tankwagenfahrern, in Saudi-Arabien bekannt ist, hatte Althelim gemeinsam mit der saudi-arabischen Außenhandelskammer einen Partner in Deutschland gesucht. So stieß man auf das BBZ. Seine Erwartungen in Bezug auf Kompetenz, technische Ausstattung und Infrastruktur des Platzes in Nordhausen seien mehr als erfüllt worden, erklärte Bassam S. Al-Wehaimad, Geschäftsführer in Althelim.