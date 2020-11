Das Haus ist geschlossen. Der Spielplan pausiert. Der November-Shutdown gilt auch für das Nordhäuser Theater. Aber es ist nur ein scheinbarer Stillstand. Hinter den Kulissen wird fleißig einstudiert, geübt, gebaut und geschneidert.

Es sei spektakulär, was seine Mitarbeiter in dieser Corona-Saison leisten, sagt Intendant Daniel Klajner. Das Zeitfenster des Spielbetriebes ist kleiner. Aber das Theater-Angebot wächst. Die Kulturschaffenden bieten der Pandemie die Stirn.

„Wir spielen so viel wie nie zuvor“, betont Klajner. Das gelte sowohl für das Musiktheater als auch für die Konzerte des Loh-Orchesters. Ebenso hoch sei der Einsatz aller Mitarbeiter im Hintergrund – vom Bühnenbauer bis zur Kostümschneiderin. Nicht nur, dass es doppelt so viele Produktionen gibt. Sie werden auch noch doppelt so oft aufgeführt. „Die Belegschaft ist müde, aber sie lächelt“, sagt der Intendant.

Er schaue optimistisch auf die kommenden Monate. Deshalb habe sein Team für das erste Halbjahr 2021 einen coronabedingten Alternativspielplan erarbeitet. Ab Januar sind zehn Premieren vorgesehen. Es sei ein ausgewogenes Programm, meint Klajner. „Für jeden Geschmack etwas.“ Von Mozarts Oper „Cosi fan tutte“ bis zum Musical „The Addams Family“.

Um alle Corona-Regeln einhalten zu können, verzichtet das Theater auf seinen üblichen Kammerspielort im TuD. Deshalb weichen das Schauspiel „Nur Ophelia“ und die Komödie der Silberdisteln ins Nordhäuser Jugendclubhaus aus. Und der Theaterjugendclub führt sein Schauspiel „Die Welle“ Ende Mai auf dem Schulhof des Humboldt-Gymnasiums auf.

Der Konzertkalender des Loh-Orchesters hält ab Januar 14 verschiedene Angebote bereit. Der werde „richtig reinhauen“, schwärmt Klajner. Das Publikum dürfe sich auf viel Romantik freuen. Als ein Höhepunkt gilt die italienische Nacht am 5. Mai im Sondershäuser Achteckhaus. Die Grundidee lehne sich ein wenig am Schlossball an, verrät der Intendant. Ein Familienfest mit Open-air-Konzert plane das Orchester am 5. Juni auf der Theaterwiese des Sondershäuser Schlosses. Unter den Chorkonzerten ragt „Aus voller Kehle“ im März heraus. An den Abenden sei alles „etwas anders“ und das Programm „mit vielen Einfällen“.

Im Normalbetrieb stünde die Planung für die Saison 2021/2022 schon kurz vorm Abschluss. „Weil wir Vorlauf brauchen.“ Aber wegen Corona verzögert sich alles. „Jetzt warten wir erst, bis wir wissen, ob wir dürfen“, beschreibt Klajner die Situation. Das Theater werde wohl zwei Konzepte planen müssen: ein volles Programm und eine Corona-Version.

Offen sei auch das Schicksal der Sondershäuser Schlossfestspiele im Sommer. Spätestens am 15. März soll die Entscheidung fallen. „Dann müssen die Verträge geschlossen werden“, erklärt Klajner diesen Stichtag.

Trotz aller Unwägbarkeiten blicken die Mitarbeiter des Theaters mit einer „gewissen Gelassenheit und Routine“ auf die weitere Corona-Zeit, sagt Klajner. „Wir können extrem schnell auf jede Situation reagieren.“ Dem Publikum versichert er: „Bei uns ist es sicherer als in jedem Supermarkt.“ Mit Abstand, Mund-Nase-Schutz und der Lüftungsanlage. Die größere Gefahr lauere hinter dem Vorhang, meint Klajner. Wenn sich Mitarbeiter infizieren und das Theater nicht mehr spielfähig ist.