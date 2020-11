Nordhausen: Kommunen sehen Termin zur Landratswahl sehr kritisch

Stephan Klante reagiert mit Unverständnis auf den festgelegten Termin zur Landratswahl in Nordhausen.

Nordhausen. Kreischef des Gemeinde- und Städtebundes beklagt: Mitten in der Pandemie sind die Wahlgänge in personeller und materieller Hinsicht nicht leistbar.

Der Landratswahltermin am 28. Februar werde von den Kommunen des Landkreises sehr kritisch gesehen, reagiert Stephan Klante (CDU), Kreisvorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes, auf die Bekanntgabe der Kreisverwaltung. „Diese Wahl findet ohne Not zu einem vorgezogenen Zeitpunkt inmitten der Pandemie statt“, beklagt er. „Hier hätten sich die Kommunen vom Landrat ein deutliches Signal gewünscht, wie Krisenmanagement und vorgezogene Wahl vereinbar sind.“ Klante würde es begrüßen, wenn die Landratswahl gemeinsam mit der Ende April geplanten Thüringer Landtagswahl stattfinden könnte.

Die derzeitige Corona-Pandemie presse Menschen und Kommunen in ein enges Korsett. Es sei heute schon absehbar, dass die vielerorts genutzten Wahllokale in Seniorenheimen oder Kindergärten nicht zur Verfügung stehen werden, meint Klante. Zudem seien die durch den Landeswahlleiter angedachten Hygienemaßnahmen zur Durchführung der Wahlgänge „eher unrealistisch“. Eine im Vorfeld erfolgte Abfrage durch Landesverwaltungs- und Landratsamt zu den Möglichkeiten sei „allem Anschein nach nur als Alibi“ durchgeführt worden, „da die Bedenken keinerlei Einfluss fanden“.

Trotz Corona-Pandemie werden im Frühjahr bis zu drei Wahlgänge geplant. Klante kann das nicht verstehen. Das sei aus heutiger Sicht „eine kaum zu bewerkstelligende Herausforderung“. In den meisten Kommunen sei „die Logistik weder in personeller noch in materieller Hinsicht leistbar“.

Das Landesverwaltungsamt hatte den Termin für die Landratswahl im kommenden Jahr auf den 28. Februar festgelegt. Eine mögliche Stichwahl wäre dann am 14. März. Die Kommunalaufsicht des Landkreises hat mit der Gemeinde Werther abgestimmt, dass die dortige Bürgermeisterwahl zum selben Termin stattfindet. Die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Hohenstein ist bereits am 7. Februar (Stichwahl: 21. Februar). Der Termin in Hohenstein muss vorher sein, da die Dienstzeit des dortigen Bürgermeisters bereits im Februar 2021 abläuft. Die Dienstzeiten des Landrates und des Bürgermeisters von Werther enden erst Anfang Mai 2021. Es galt, einen gesetzeskonformen Wahltermin vor den Osterferien festzusetzen.