Das Wohngebiet am Rüdigsdorfer Weg mit etwa 30 Grundstücken für Einfamilienhäuser lässt weiter auf sich warten. Inge Klaan, Geschäftsführerin der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG), geht davon aus, dass die Grundstücke frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2020 vermarktet werden können. „Sobald die Erschließung so weit ist, geht es los.“

Genau die aber ist das Problem. Zuständig ist die Stadtverwaltung. „Die Vergabeentscheidung zu einer Ausschreibung wurde durch die Thüringer Vergabekammer nach den jeweiligen Einsprüchen zweier Bewerber beanstandet“, lässt Rathaus-Sprecher Lutz Fischer wissen. Die Stadtverwaltung habe deshalb die Ausschreibung der Erschließungsarbeiten zurückgezogen. „Im nächsten Jahr könnte neu ausgeschrieben werden. Dies wäre nach der Genehmigung des Haushaltsplanes der Stadt Nordhausen möglich“, blickt Fischer voraus.

Die SWG hatte schon 2017 knapp 20 Hektar am Rüdigsdorfer Weg von der Stadt gekauft. Anfang 2018 ließ das kommunale Unternehmen das Areal beräumen in der Annahme, im zweiten Halbjahr 2018 die Grundstücke zum Kauf anbieten zu können.

Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) nennt inzwischen die Straße „Zum Gumpetal“ als zentrale Erschließungsachse eine „unendliche Geschichte“. Doch äußerte er diese Woche seine Hoffnung, „nächstes Jahr daran einen Haken machen“ zu können.