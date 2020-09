Nordhausen: Maikätzchen Jane sucht Tarzan

In dieser Woche stellt das Tierheim die bildhübsche Schildpatt-Katzendame Jane etwas genauer vor. So sehr wünscht sich Jane eine eigene Familie. Als eines von vielen Maikätzchen wartet Jane im Tierheim auf eine Chance, nur leider wird sie von vielen Besuchern gar nicht für voll genommen. Jane ist ein kleines Sensibelchen und kann mit viel Trubel nichts anfangen. Wenn man sich jedoch etwas Zeit für sie nimmt, dann zeigt sie ihr wahres Gesicht, denn die Schönheit schmust für ihr Leben gern. Die kleine Katzendame ist geimpft, entwurmt und gechipt. Andere Katzen sind kein Problem, so dass Jane gern zu ihrem Tarzan ziehen könnte.

Weitere Informationen zu Jane gibt es unter Telefon: 03631/900101 zu den Öffnungszeiten des Tierheims. Gern kann auch ein Termin zum Kennenlernen vereinbart werden.