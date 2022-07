Nordhausen: Marx besucht Ausstellung zu jüdischem Leben

Die Landtagsabgeordnete Dorothea Marx (SPD, rechts) besuchte die Ausstellung „Jüdisches Leben in Nordhausen im 19. Jahrhundert im Kontext zu polizeilichen Maßnahmen" in der Landespolizeiinspektion Nordhausen.

Nordhausen. SPD-Landtagsabgeordnete zu Gast bei der Nordhäuser Polizei.

Auf Einladung der Polizeiinspektion Nordhausen besuchte die SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Marx die Ausstellung „Jüdisches Leben in Nordhausen im 19. Jahrhundert im Kontext zu polizeilichen Maßnahmen“. Mit der Sonderausstellung soll den Bediensteten der Polizei und Bürgern das vielfältige jüdische Leben in Nordhausen und Umgebung nähergebracht werden. Die Sonderausstellung entstand im Rahmen der Projekte zum Jubiläumsjahr 500 Jahre jüdisches Leben in Thüringen.

In einem Auftaktgespräch mit Dienststellenleiter Polizeioberrat Thomas Gubert informierte sich die innenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion über die aktuelle Arbeit der Nordhäuser Dienststelle. Polizeihauptkommissar Jens Bönisch berichtete über die Ursprünge der Ausstellung und informierte über die Arbeit der Polizeiinspektion mit dieser Ausstellung.

Bei der Besichtigung der Ausstellung erörterte Marie-Luis Zahradnik von der Hochschule Nordhausen ihre Arbeit bei der Ausgestaltung der Ausstellungsstücke und der Digitalisierung der jüdischen Grabstätten in Nordhausen, Bleicherode und Ellrich.