Nordhausen: Rittergut und Reichsbank werden noble Adresse

Die 1860 im Stil des Neoklassizismus erbaute Reichsbank in der Dr.-Külz-Straße 1 – hier in einer Perspektive vom Neuen Weg aus – und das dreiflüglige Haus in der Hausnummer 3, das um 1700 als Rittergut errichtet wurde, werden zu attraktivem Wohnraum umgebaut.